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У Німеччині розказали про можливі проблеми "Північного потоку-2"

НовиниПолітика    27.06.2018 - 14:22
Фото: газопровід "Північний потік" (gazprom.ru)
Фото: газопровід "Північний потік" (gazprom.ru)

США можуть ввести санкції на трубопровід

Виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Гармс вказав на значні можливі проблеми трубопроводу "Північний потік-2" в разі накладення на нього санкцій з боку Сполучених Штатів Америки (США). Про це повідомляє DW.

"Якщо американці все ж накладуть санкції на "Північний потік-2", участь західних партнерів виявиться вкрай ризикованою", - прогнозує Гармс.

Він зазначає, що можливість ввести обмежувальні заходи щодо газогону, США мають за ухваленим минулоріч законом.

"У такому разі втрачається економічний сенс проекту. Тож, на жаль, цей проект досі під питанням", - резюмує він.

Як зазначається, Східний комітет об'єднує німецький бізнес, який веде справи в Росії та інших країнах колишнього СРСР та Східної Європи. На думку виконавчого директора комітету, технічно шансів на блокування "Північного потоку-2" у його опонентів немає.

Гармс зазначив, що Данія ще не дала дозволу на спорудження газогону в її територіальних водах, але є альтернативний маршрут в обхід.

 "Цей трубопровід буде побудований у будь-якому разі", хоча й не виключає проблем з експлуатацією та продажем газу", - впевнений він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Данії мають намір затримати реалізацію проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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Теги публікації: Германия, Северный поток-2  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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