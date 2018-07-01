"Північний потік-2": у Росії достатньо євро для газогону в обхід України

За словами Конкорана, проект фінансово забезпечений
Збудувати газопровід "Північний потік-2" з Російської Федерації (РФ) до Німеччини вдасться навіть у випадку запровадження американських санкцій проти нього. Про це заявив менеджер проекту Пол Коркоран в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, передає DW.
"Проект фінансово забезпечений", - зазначив Коркоран.
За його словами, це важливо для "Газпрому".
"А у Росії зараз багато ліквідності в євро", - додав Коркоран.
Він запевняє, що в разі потреби компанія-будівельник газогону зможе обійтися без позик на Заході.
Нагадаємо, раніше Коркоран заявляв, що "Північний потік-2" будуватимуть без дозволу Данії.
В свою чергу виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Гармс вказував на значні можливі проблеми трубопроводу "Північний потік-2" в разі накладення на нього санкцій з боку Сполучених Штатів Америки.