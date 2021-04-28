"Північний потік-2" суперечить основному принципу енергобезпеки Європи, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився проти російського газопроводу "Північний потік-2" . На його думку, цей проект суперечить фундаментальному принципу енергетичної безпеки Європи.

Про це йшлося в інтерв'ю міністра для програми BBC HARDtalk .

Як наголосив Кулеба, російський "Північний потік-2" є поганим проектом, хоч Німеччина може вважати, що він гарний для неї.

"Це поганий проект, він суперечить фундаментальному принципу європейської енергетичної безпеки - диверсифікації, але Німеччина може вірити в те, що цей проект гарний для неї", - сказав він.

Міністр додав, що країни, які виступають проти будівництва "Північного потоку-2" допомогають відтягнути його завершення та допомагають Європі забезпечити свою безпеку.

"Але я хотів би підкреслити, що "Північний потік-2" до цього моменту вже повинен був бути добудованим, а ми досі розмовляємо про його можливе завершення", - заявив Кулеба.