"Північний потік-2" суперечить основному принципу енергобезпеки Європи, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився проти російського газопроводу "Північний потік-2". На його думку, цей проект суперечить фундаментальному принципу енергетичної безпеки Європи.
Про це йшлося в інтерв'ю міністра для програми BBC HARDtalk.
Як наголосив Кулеба, російський "Північний потік-2" є поганим проектом, хоч Німеччина може вважати, що він гарний для неї.
"Це поганий проект, він суперечить фундаментальному принципу європейської енергетичної безпеки - диверсифікації, але Німеччина може вірити в те, що цей проект гарний для неї", - сказав він.
Міністр додав, що країни, які виступають проти будівництва "Північного потоку-2" допомогають відтягнути його завершення та допомагають Європі забезпечити свою безпеку.
"Але я хотів би підкреслити, що "Північний потік-2" до цього моменту вже повинен був бути добудованим, а ми досі розмовляємо про його можливе завершення", - заявив Кулеба.
Нагадаємо, в Росії сподіваються, що будівництво "Північного потоку-2" завершиться до кінця 2021 року. Однак точної дати введення в експлуатацію поки немає.
Додамо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляла, що попри протиріччя в Європі щодо проекту "Північний потік-2", Берлін цілком підтримує будівництво газопроводу.