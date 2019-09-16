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"Північний потік-2" наближається до кордону Данії

Новини » Політика    16.09.2019 - 23:58
"Північний потік-2" наближається до кордону Данії
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

У консорціумі з будівництва газопроводу все ще сподіваються отримати дозвіл Копенгагена

Судно Solitaire, що прокладає труби "Північного потоку-2" по дну Балтійського моря, наступного місяця підійде до морського кордону з Данією, яка досі не дала дозвіл на прокладання газопроводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Зараз ми рухаємося в напрямку датського кордону, а потім розраховуємо на продовження проекту від датського кордону в Німеччину", - розповів капітан Solitaire Кенні Гоубен.

Як зазначає агентство, в консорціумі з "Північного потоку-2" йому заявили,що проект реалізується за графіком, і вони все ще сподіваються отримати дозвіл від Данії до того, як Solitaire увійде в її води.

Зі слів представника "Північного потоку-2" Ульріха Ліссека, в діалозі з Енергетичним агентством Данії "серйозних ризиків або проблем не виникло".

Агентство зазначає, що будь-яка затримка будівництва трубопроводу довжиною 1230 км створить невизначеність для компаній-партнерів проекту: німецьких Uniper і Wintershall, англо-нідерландської Shell, австрійської OMV і французької Engie.

Нагадаємо, в серпні повідомлялося, що на вимогу Данії проект газопроводу "Північний потік-2" можуть відкласти на 8 місяців, що призведе до значних фінансових витрат - близько 660 млн євро.

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