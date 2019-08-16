"Северный поток-2" построили на 73,6%

"Газпром" проложил по дну Балтийского моря уже 1805,6 км газопровода "Северный поток - 2", что составляет 73,6% труб от общей протяженности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что по плану газопровод хотят запустить в конце 2019 года.

"Продолжается строительство газопровода Северный поток-2. К настоящему времени по дну Балтийского моря проложено 1805,6 км газопровода - 73,6% от его общей протяженности", - говорится в сообщении.

Отметим, что проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Напомним, Национальный банк Украины оценивает риск остановки транзита газа через Украину с 1 января 2020 года как умеренный. НБУ отмечает, что строительство "Северного потока-2" в обход Украины продолжается при поддержке Германии. Однако позиции США, Дании и Еврокомиссии могут отсрочить запуск проекта.

Как сообщало РБК-Украина, "Укртрансгаз" заявил о готовности к прекращению транзита газа из России. "Укртрансгаз" завершил модернизацию пяти компрессорных станций (КС) для работы в реверсном режиме в рамках подготовки к отопительному сезону 2019/2020. Это дает возможность, в случае частичной или полной остановки транзита, обеспечивать бесперебойное газоснабжение восточных и южных регионов Украины из европейских стран и из подземных газохранилищ на западе Украины.