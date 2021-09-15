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"Північний потік-2": поставки газу не почнуться з 1 жовтня

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Москва, Середа 15 вересня 2021 17:16
"Північний потік-2": поставки газу не почнуться з 1 жовтня Фото: глава "Газпрому" Олексій Міллер (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Російський газопровід "Північний потік-2" не розпочне прокачування природного газу з 1 жовтня 2022 року. Німецька сторона тільки отримала заявку на його сертифікацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Ні. 1 жовтня поставки ще не почнуться", - прокоментував глава "Газпрому" Олексій Міллер інформацію про те, що поставки можуть початися вже в наступному місяці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина прийме рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2" не пізніше 8 січня.

Німецький канцлер Ангела Меркель в черговий раз виступила на підтримку цього газопроводу, але вимагає гарантій транзиту газу через Україну.

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Газпром Північний потік-2
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