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"Северный поток-2": первая нитка готова к запуску, вторую заполнят газом до конца года

Автор: Артем Горовенко

Первая нитка российского газопровода "Северный поток-2" уже готова к запуску. Вторая до конца года будет заполнена технологическим газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Альфреда Штерна - главы австрийской OMV, одного из инвесторов проекта.

"Первая нитка была заполнена газом, поэтому она уже готова к запуску. Проектная компания Nord Stream 2 AG также нацелена, что до конца года вторая линия будет заполнена газом", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские компании "Нафтогаз" и Оператор ГТС могут получить право совещательного голоса при сертификации "Северного потока-2".

Подробнее читайте в материале "Запуск "Северного потока-2". Что делает Украина и почему теперь все зависит от ЕС".

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Северный поток-2