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"Нафтогаз" и Оператор ГТС могут получить право совещательного голоса при сертификации "Северного потока-2"

Новина українською →
Киев, Четверг 28 октября 2021 09:36
"Нафтогаз" и Оператор ГТС могут получить право совещательного голоса при сертификации "Северного потока-2" Фото: Украина может получить голос во время сертификации "Северного потока-2" (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Анастасия Рокитна

Украина может получить совещательный голос во время сертификации "Северного потока-2". "Нафтогаз" и Оператор ГТС уже подали соответствующую заявку.

Об этом РБК-Украина сообщили в федеральном сетевом агентстве (ФСА) Германии, говорится в материале "Запуск "Северного потока-2". Что делает Украина и почему теперь все зависит от ЕС".

НАК и Оператор ГТС уже подали заявки в ФСА на участие в сертификации. Документы могут рассматриваться в течение месяца.

"Заявки находятся на рассмотрении... Приглашенные стороны имеют процессуальные права в административной процедуре, в частности право высказать свое мнение", - говорится в ответе немецкого регулятора на запрос издания.

Напомним, Витренко ранее заявил, что Минэкономики Германии не обсуждало сертификацию "Северного потока-2" с Украиной.

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Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запуск "Северного потока-2". Что делает Украина и почему теперь все зависит от ЕС