"Северный поток-2" не остановят, даже если он станет оружием РФ, - Bloomberg

Германия не остановит прокачку газа по трубопроводу "Северный поток-2". Даже если Россия его попробует использовать как геополитическое оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина , ccылаясь на Bloomberg .

В случае агрессивных действий России Германия сосредоточится на более широких санкциях на уровне Европейского Союза. Это более сложный путь для ответных мер, заявили собеседники издания.

Так в Германии планируют действовать вместо прямого удара по газовой связи с Россией, пишет Bloomberg.

Отмечается, что скорее всего позиция Берлина в этом вопросе не изменится даже после отставки канцлера Германии Ангелы Меркель после выборов 26 сентября. Сообщается, что проект российского трубопровода поддерживает весь политический спектр страны, кроме партии Союз 90/Зеленые.