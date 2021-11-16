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"Северный поток-2" могут запустить к концу отопительного сезона

Автор: Валерия Полищук

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" может быть запущен к концу отопительного сезона. В частности, из-за медленных темпов сертификации газопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

При этом он считает, что приостановка сертификации оператора "Северного потока-2" связана с процедурными вопросами, а не с политическими.

"Скорее, здесь идет речь о процедурных, а не о политических моментах. Германия последовательно поддерживает проект, и искать тут конспирологию, вероятно, не стоит. Но в целом сертификация идет довольно медленно - скорее всего, проект будет запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона", - заявил представитель Fitch.

Напомним, ранее стало известно, что Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".

А накануне немецкая сторона одобрила участие НАК "Нафтогаз Украины" в сертификации газопровода.

Добавим, что в Германии заявили, что сертификацию газопровода "Северный поток-2" возобновится при условии преобразования юридической формы компании Nord Stream 2 AG в соответствии с немецким законодательством.

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Северный поток