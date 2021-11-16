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"Північний потік-2" можуть запустити до кінця опалювального сезону

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Вівторок 16 листопада 2021 14:26
"Північний потік-2" можуть запустити до кінця опалювального сезону Фото: "Північний потік-2" можуть запустити до кінця опалювального сезону (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів Fitch Дмитро Маринченко заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" може бути запущений до кінця опалювального сезону. Зокрема, через повільні темпи сертифікації газопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

При цьому він вважає, що призупинення сертифікації оператора "Північного потоку-2" пов'язане з процедурними питаннями, а не з політичними.

"Скоріше, тут йдеться про процедурні, а не про політичні моменти. Німеччина послідовно підтримує проект, і шукати тут конспірологію, ймовірно, не варто. Але в цілому сертифікація йде досить повільно-швидше за все, проект буде запущений в кращому випадку до кінця опалювального сезону", - заявив представник Fitch.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".

А напередодні німецька сторона схвалила участь НАК" Нафтогаз України" у сертифікації газопроводу.

Додамо, що в Німеччині заявили, що сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" відновиться за умови перетворення юридичної форми компанії Nord Stream 2 AG відповідно до німецького законодавства.

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