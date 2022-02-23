"Северный поток-2" лишился поддержки фонда, созданного для обхода санкций

Как заявил глава фонда и бывший премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Эрвин Зеллеринг (СДПГ), организация не будет поддерживать "Северный поток-2" после прекращения его сертификации.

"Совет директоров согласился, что теперь мы должны принять во внимание это развитие событий и что мы, как фонд, больше не связаны мандатом, который парламент земли дал нам в прямо оговоренным уставом пункте, что, несмотря на санкции США, хотят внести свой вклад в завершение строительства трубопровода", - отметил он.

Он также подчеркнул, что все деловые операции были приостановлены со вчерашнего вечера.