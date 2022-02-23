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"Северный поток-2" лишился поддержки фонда, созданного для обхода санкций

Автор: Сергей Новиков

Немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды (Stiftung Klima- und Umweltschutz MV) отказался от поддержки российского газопровода "Северный поток-2". Он был создан, чтобы помочь проекту обойти санкции США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDR.

Как заявил глава фонда и бывший премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Эрвин Зеллеринг (СДПГ), организация не будет поддерживать "Северный поток-2" после прекращения его сертификации.

"Совет директоров согласился, что теперь мы должны принять во внимание это развитие событий и что мы, как фонд, больше не связаны мандатом, который парламент земли дал нам в прямо оговоренным уставом пункте, что, несмотря на санкции США, хотят внести свой вклад в завершение строительства трубопровода", - отметил он.

Он также подчеркнул, что все деловые операции были приостановлены со вчерашнего вечера.

Напомним, фонд для помощи в обходе санкций против "Северного потока-2" был создан в январе 2021 года. Данный фонд позволял задействованным в строительстве трубопровода компаниям закупать оборудование и стройматериалы.

Накануне Германия остановила сертификацию "Северного потока-2" после российского признания так называемых "ЛДНР".

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ГерманияСеверный поток-2