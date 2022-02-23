"Північний потік-2" залишився без підтримки фонду, створеного для обходу санкцій

Як заявив глава фонду і колишній прем'єр-міністр землі Мекленбург-Передня Померанія Ервін Зеллерінг (СДПН), організація не буде підтримувати "Північний потік-2" після припинення його сертифікації.

"Рада директорів погодилася, що тепер ми повинні взяти до уваги цей розвиток подій і що ми, як фонд, більше не пов'язані мандатом, який парламент землі дав нам в прямо обумовленому статутом пункті, що, незважаючи на санкції США, хочуть внести свій внесок на завершення будівництва трубопроводу", - зазначив він.

Він також підкреслив, що всі ділові операції були припинені з учорашнього вечора.