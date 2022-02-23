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"Північний потік-2" залишився без підтримки фонду, створеного для обходу санкцій

Автор: Сергей Новиков

Німецький Фонд захисту клімату і навколишнього середовища (Stiftung Klima - und Umweltschutz MV) відмовився від підтримки російського газопроводу "Північний потік-2". Він був створений, щоб допомогти проекту обійти санкції США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDR.

Як заявив глава фонду і колишній прем'єр-міністр землі Мекленбург-Передня Померанія Ервін Зеллерінг (СДПН), організація не буде підтримувати "Північний потік-2" після припинення його сертифікації.

"Рада директорів погодилася, що тепер ми повинні взяти до уваги цей розвиток подій і що ми, як фонд, більше не пов'язані мандатом, який парламент землі дав нам в прямо обумовленому статутом пункті, що, незважаючи на санкції США, хочуть внести свій внесок на завершення будівництва трубопроводу", - зазначив він.

Він також підкреслив, що всі ділові операції були припинені з учорашнього вечора.

Нагадавши, фонд для допомоги в обході санкцій проти "Північного потоку-2" був створений у січні 2021 року. Даний фонд дозволяв задіяним у будівництві трубопроводу компаніям закуповувати обладнання та будматеріали.

Напередодні Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2" після російського визнання так званих "ЛДНР".

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ГерманияПівнічний потік-2