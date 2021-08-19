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"Северный поток-2" в этом году может прокачать 5,6 млрд кубометров газа, - "Газпром"

Автор: РБК-Украина

До конца 2021 года российский газопровод "Северный поток-2" может прокачать 5,6 млрд кубометров газа. Такие объемы могут поставить на фоне низких запасов газа в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"По газопроводу "Северный поток-2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа", - говорится в сообщении газового холдинга.

В "Газпроме" добавили, что на сегодня немецкие подземные хранилища газа заполнены на 50,7%, тогда как в предыдущие годы на август они были заполнены более чем на 85%.

Напомним, ранее немецкое издание Deutsche Welle сообщило, что "Северный поток-2" будет достроен 23 августа.

Однако сегодня компания-оператор Nord Stream 2 AG опровергла данную информацию, назвав ее спекуляциями. Тем не менее она подтвердила, что газопровод достроен уже на 99%.

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ГазпромСеверный поток-2