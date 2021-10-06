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"Северный поток-2" еще не получил разрешения на транспортировку газа, - Меркель

Автор: Дмитрий Левицкий

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российский трубопровод "Северный поток-2" еще не получил разрешения на поставки газа в Европу. В то же время она отметила, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Меркель в Словении, который транслировало издание Der Spiegel.

"Газопровод "Северный поток-2" еще не одобрен для транспортировки газа", - сказала немецкий канцлер.

Напомним, Россия начала заполнять газом первую нитку "Северного потока-2".

В то же время Дания дала разрешение компании Nord Stream 2 AG на использование "Северного потока".

После этого немецкий регулятор потребовал от "Северного потока-2" гарантий соответствия нормам ЕС.

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Ангела МеркельСеверный поток-2