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Немецкий регулятор требует у "Северного потока-2" гарантий соответствия нормам ЕС

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Берлин, Вторник 05 октября 2021 09:25
Немецкий регулятор требует у "Северного потока-2" гарантий соответствия нормам ЕС Фото: в Германии требуют гарантий соответствия "Северного потока-2" нормам ЕС (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Немецкий регулятор требует у "Северного потока-2" гарантий соответствия нормам ЕС. Это, в частности, касается вопросов недискриминационного доступа к сети и интеграции интерконнектора в зону немецкого рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Федеральное сетевое агентство сегодня попросило Nord Stream 2 AG предоставить информацию и, в случае необходимости, доказательства того, что все нормативные требования будут выполнены в контексте эксплуатации газопровода", - говорится в сообщении немецкого регулятора (Bundesnetzagentur, BNetzA).

В регуляторе сообщили, что сделали запрос, поскольку невозможно исключить, что операции могут начаться в ближайшее время.

Напомним, США продолжат выступать против "Северного потока-2".

Отметим, Дания дала "зеленый свет" для запуска российского "Северного потока-2".

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Северный поток-2 Германия
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