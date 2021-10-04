Началось заполнение газом первой нитки "Северного потока-2"

Началось заполнение газом первой нитки трубопровода "Северный поток-2". На второй - идут пусконаладочные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Nord Stream 2 AG .

"С 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток-2", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что первая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимого для тестирования.

Также отмечается, что газопровод прошел независимую сертификацию в соответствии с техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию.

"Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются", - уточнили в компании.