Началось заполнение газом первой нитки "Северного потока-2"
Началось заполнение газом первой нитки трубопровода "Северный поток-2". На второй - идут пусконаладочные работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Nord Stream 2 AG.
"С 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток-2", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что первая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимого для тестирования.
Также отмечается, что газопровод прошел независимую сертификацию в соответствии с техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию.
"Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются", - уточнили в компании.
Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) Германии пообещало наказать компанию-оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG за прокачку газа без сертификации трубопровода.