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Началось заполнение газом первой нитки "Северного потока-2"

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Москва, Понедельник 04 октября 2021 17:55
Началось заполнение газом первой нитки "Северного потока-2" Фото: началось наполнение газом первой нитки "Северного потока-2" (nord-stream2.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Началось заполнение газом первой нитки трубопровода "Северный поток-2". На второй - идут пусконаладочные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Nord Stream 2 AG.

"С 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток-2", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что первая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимого для тестирования.

Также отмечается, что газопровод прошел независимую сертификацию в соответствии с техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию.

"Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются", - уточнили в компании.

Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) Германии пообещало наказать компанию-оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG за прокачку газа без сертификации трубопровода.

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Российская Федерация Северный поток-2
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