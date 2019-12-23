"Северный поток-2" достроят, несмотря на санкции, - правительство Германии

Правительство Германии "твердо рассчитывает" на то, что проект "Северный поток - 2" будет завершен, несмотря на американские санкции. Об этом сообщат РБК-Украина со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.

Как сообщили источники в кабмине Германии, после санкций США из-за строительства газопровода, позиция правительства Германии не изменилась.

"Позиция правительства по отношению к этому проекту не изменилась", - отметили изданию в правительстве ФРГ.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл отверг критику Берлина в отношении американских санкций против российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, введение санкций против строительства второго газопровода по дну Балтийского моря является "очень проевропейским решением".

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет построен, несмотря на санкции со стороны США.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Бюджет обязывает администрацию ввести санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".