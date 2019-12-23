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"Северный поток-2" достроят, несмотря на санкции, - правительство Германии

Новости » Политика     23.12.2019 - 02:14
"Северный поток-2" достроят, несмотря на санкции, - правительство Германии
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Позиция правительства не изменилась

Правительство Германии "твердо рассчитывает" на то, что проект "Северный поток - 2" будет завершен, несмотря на американские санкции. Об этом сообщат РБК-Украина со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.

Как сообщили источники в кабмине Германии, после санкций США из-за строительства газопровода, позиция правительства Германии не изменилась.

"Позиция правительства по отношению к этому проекту не изменилась", - отметили изданию в правительстве ФРГ.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл отверг критику Берлина в отношении американских санкций против российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, введение санкций против строительства второго газопровода по дну Балтийского моря является "очень проевропейским решением".

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет построен, несмотря на санкции со стороны США.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Бюджет обязывает администрацию ввести санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

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Новости Украины Северный поток-2Германия
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