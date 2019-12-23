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"Північний потік-2" добудують, незважаючи на санкції, - уряд Німеччини

Новини » Політика     23.12.2019 - 02:14
"Північний потік-2" добудують, незважаючи на санкції, - уряд Німеччини
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Позиція уряду не змінилася

Уряд Німеччини "твердо розраховує на те, що проект "Північний потік - 2" буде завершено, незважаючи на американські санкції. Про це повідомлять РБК-Україна з посиланням на газету Süddeutsche Zeitung.

Як повідомили джерела у кабміні Німеччини, після санкцій США через будівництво газопроводу, позиція уряду Німеччини не змінилася.

"Позиція уряду по відношенню до цього проекту не змінилася", - зазначили виданню в уряді ФРН.

Раніше посол США в Німеччині Річард Гренелл відкинув критику Берліна щодо американських санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". За його словами, введення санкцій проти будівництва другого газопроводу по дну Балтійського моря є "дуже проєвропейським рішенням".

РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що газопровід "Північний потік-2" буде побудований, незважаючи на санкції з боку США.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік. Бюджет зобов'язує адміністрацію ввести санкції відносно Росії за кількома пунктами. Зокрема, санкції вводяться щодо газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

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