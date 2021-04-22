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Польша призвала Германию отказаться от "Северного потока-2" ради европейской безопасности

Новина українською → Варшава, Четверг 22 апреля 2021 15:12
Польша призвала Германию отказаться от "Северного потока-2" ради европейской безопасности Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (wikimedia.orgMarek Mytnik)
Автор: РБК-Украина

Польша призвала Германию отказаться от реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток-2" поскольку он дестабилизирует Европу и снижает безопасность в регионе. Это очень опасно для Евросоюза и других европейских стран.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает агентство PAP.

"В спорах с некоторыми государствами нужно подчеркнуть один элемент, остающейся последнее время раной в Европе и темой, которую нужно разрешить так, чтобы не пострадала европейская солидарность. Это "Северный поток-2", - отметил Моравецкий.

Польский премьер подчеркнул, что последнее время в Германии все чаще заявляют об отсутствии разницы "молекулой газа, поступающей через другие газопроводы", включая транзит через Украину, Беларусь, Польшу и Турцию. "Уважаемые господа, есть огромная разница. Нет разницы в химическом составе, но есть разница политическая, общественная и разница для безопасности Европы", - добавил он.

"Мы это подчеркиваем со всей силой: "Северный поток-2" - это немецко-российский проект, который дестабилизирует Европу, снижает уровень безопасности Европы, и призываем прежде всего Германию, чтобы она отказалась от этого проекта, чтобы перестала далее оказывать влияние на фактическую дестабилизацию в этой части Европы", - резюмировал Моравецкий, добавив, что реализация этого проекта "может быть очень опасна для ЕС и многих стран региона".

Ранее, во время визита нового министра обороны США Ллойда Остина в Берлин, глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заметила, что объем газа, который будет поступать по этому газопроводу, следует увязать с "поведением России".

Ранее Ангела Меркель заявила, что несмотря на то, что некоторые страны выступают против этого проекта, Германия поддерживает строительство "Северного потока-2".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно назвал строительство газопровода "Северный поток-2" энергетическим ударом России. По его словам, это информационная и энергетическая война.

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