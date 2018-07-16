"Північний потік-2" не має загрожувати транзитному статусу України, - Зайберт

За словами речника уряду Німеччини, новий газогін є "передусім економічним проектом"

Газогін "Північний потік-2" є економічним проектом та не має загрожувати статусу України, як транзитної держави. Про це це в понеділок, 16 липня, заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, передає Reuters.

За його словами, новий газогін є "передусім економічним проектом".

Зайберт зазначив, що Німеччина прагне, щоб Україна і надалі залишалася країною транзиту російського газу.

Нагадаємо, 11 липня Трамп заявив, що Німеччина "повністю під контролем" і "в полоні у Росії" у питанні проекту газопроводу.

Трамп зазначив, що США витрачають ресурси на захист Німеччини, у той час як європейська країна укладає енергетичну угоду з РФ.

Президент США, певно, мав на увазі газопровід "Північний потік-2", який може подвоїти обсяг газу, який Росія постачає безпосередньо в Німеччину, оминаючи транзитні країни, такі як Україна. Проти проекту виступили США і деякі члени ЄС.