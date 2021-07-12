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"Північний потік-2" через десять років хочуть використовувати для транспортування водню

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Берлін, Понеділок 12 липня 2021 11:51
"Північний потік-2" через десять років хочуть використовувати для транспортування водню Фото: через "Північний потік-2" хочуть транспортувати водень (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Через газопровід "Північний потік-2" хочуть транспортувати водень. Це може бути можливо через 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова директора проектної компанії Nord Stream 2 AG Маттіаса Варніга в інтерв'ю Handelsblatt.

За його словами, матеріально-технічні випробування все ще тривають, але на даний момент робота компаній, які займаються випробуваннями і сертифікацією, ускладнені через загрозу санкцій.

"Ми визначили дуже чітку мету - через десять років "Північний потік 2" буде готовий до транспортування водню. Багатообіцяючі попередні дослідження вже проведені", - сказав він.

Варінг вважає, що не пізніше ніж через десять років буде можливо додавати водень в одну або обидві лінії і таким чином транспортувати його.

Нагадаємо, будівництво "Північного потоку-2" планують завершити в серпні.

Раніше голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав прийнятну для України гарантію для запуску "Північного потоку-2".

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Північний потік-2
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