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"Северный ГОК" просит поддержки у правительства

Фото: "СевГОК" просит поддержки у Кабинета министров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

"Северный горно-обогатительный комбинат" оказался в самом трудном положении за всю историю: подверглись разрушениям и сейчас заблокированы оккупантами мариупольские металлургические комбинаты "Азовсталь" и "ММКИ", другие украинские металлургические комбинаты сократили производство и загрузите сейчас

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на открытое письмо "СевГОКа" к премьер-министру Дмитрию Шмыгалю, который является в распоряжение редакции.

"Также значительными темпами выросла себестоимость нашего товара и упали цены. Так, критически повысился железнодорожный тариф для руды более чем на 140%, рента выросла на 160%, растет стоимость энергоресурсов и импортных материалов. Вместе с тем за последние несколько месяцев цены на ЖРС сократились более чем на треть, по сравнению с ценами прошлого года. Ограниченность в сбыте и неконкурентность украинской ЖРС на мировом рынке привели к тому, что СевГОК вынужден был прекратить добычу руды и сократить производство в июле до 18% от довоенного уровня", - отмечается в письме.

На комбинате подчеркнули: сейчас делают все возможное, чтобы сохранить рабочий коллектив и производственный потенциал, который будет крайне нужен Украине для восстановления после победы. Ведь по результатам 2021 года комбинат уплатил свыше 7,6 млрд грн налогов и сборов и привлек в Украину более $620 млн экспортной выручки. Но отрасль сейчас остро нуждается в мерах, которые помогут ей этот потенциал сохранить.

"Для сохранения производственного потенциала горно-добывающего комплекса необходимо снизить стоимость грузовых перевозок УЗ, временно отменить ренту на добычу руд железа и экологический налог за нетоксичные отходы горной промышленности, снизить стоимость электроэнергии и природного газа, а также разблокировать экспорт украинского ЖРС через морские порты Украины, что позволит восстановить утраченные позиции на удаленных экспортных рынках", - указывается в письме.

Такие шаги, убеждены на комбинате, позволят нарастить загруженность производственных мощностей, сохранить персонал и продолжить помогать армии и пострадавшим от войны.

Напомним, ранее в ОП "Укрметаллургпром" заявили, что ГМК Украины находится в тяжелейшем кризисе за все время независимости, а потеря предприятий будет означать потерю 10% ВВП, 30% экспортных поступлений и увольнение десятков тысяч работников.

Ранее о кризисе в металлургическом секторе также предупреждали экономисты. Они напомнили, что сектор ГМК обеспечивает около трети валютных поступлений в госбюджет и является одним из крупнейших работодателей в стране, и сейчас он как никогда нуждается в поддержке от государства.

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Кабинет Министров УкраиныАзовсталь