Металлурги просят Зеленского о помощи: "самый тяжелый кризис за всю историю"

"Сегодня ГМК переживает тяжелейшее состояние за всю историю независимости Украины. Это вызвано высокими логистическими затратами и стремительным ростом тарифов на железнодорожные перевозки в Украине (+141% для руды/угля/кокса и +70% для черных металлов за последний год), что делают украинскую продукцию неконкурентоспособной на международном рынке. Тем временем цены на продукцию ГМК в мире упали уже на треть и будут снижаться еще больше - что вводит украинский ГМК в глубочайший кризис во времена независимости Украины", - отмечается в письме.

В "Укрметалургпромі" подчеркнули: предприятия ГМК сейчас работают в убыток и только ради того, чтобы сохранить рабочие места. Но загруженность металлургических комбинатов сейчас всего 15% от довоенного уровня, а горно-обогатительных комбинатов - на 25%. При том, что ГМК является одной из ключевых отраслей экономики Украины.

"Отрасль ГМК - это около 10% ВВП Украины, 33% экспорта Украины и ключевой источник валютной выручки - более $22 млрд в 2021 г. На предприятиях ГМК занято более 130 тыс. лиц., а со смежными отраслями - около 530 тыс. рабочих мест. Таким образом, предприятия ГМК и связанные с комплексом отрасли обеспечивают 9,4% фонда оплаты труда в Украине", - указывают в "Укрметалургпромі".

В ассоциации напомнили: ГМК - один из основных налогоплательщиков Украины: в 2021 г. налоговые поступления от ГМК составили 95 млрд грн. Кроме того, ГМК обеспечивает 38% грузоперевозок АО "Укрзализныця" и 37% в перевалке морских портов Украины, и потребляет 19% электроэнергии в Украине. Однако все это Украина может потерять - если государство не окажет отрасли поддержку.

"Чтобы избежать катастрофических последствий кризиса, нужно реализовать программу сохранения производственного потенциала ГМК Украины в период войны. Она должна включать установление УЗ спецтарифов на перевозку сырья и готовой продукции (-70% от текущего уровня) для металлургических и горно-обогатительных комбинатов, снижение стоимости электроэнергии для предприятий ГМК путем продажи электроэнергии Энергоатома по специальной цене, а также временно, на период войны - отмена ренты для железорудного сырья и, в дальнейшем, снижение ренты для руд железа путем вычитания от китайского индекса (Platts 62% Fe) логистики в Китай", - указано в письме.

Среди стимулов, которые государство может применить к ГМК - отмена экологических налогов (CO - навсегда, поскольку такого налога нет в странах ЕС; за выбросы СО2, другие выбросы в воздух, воду, образования и хранения отходов на период войны +6 мес.), установление 0% импортных пошлин на товарно-материальные ценности, производства которых нет в Украине, а также замену зарплатных налогов и сборов (НДФЛ, ЕСВ) на единый социальный налог 10%.

"Кроме того, крайне важно включить украинскую металлопродукцию и железорудную продукцию в программу по экспорту товаров из украинских морских портов, чтобы реализовать накопленные остатки на складах и дозагрузить украинские предприятия ГМК. Также, для ускоренного послевоенного восстановления, целесообразно разрешить предприятиям ГМК пользоваться преимуществами индустриальных парков с предоставлением всех доступных льгот, предусмотренных законодательством Украины. Это позволит сохранить производственный потенциал ГМК, уже в ближайшее время возобновить производство минимум до 50% от довоенного уровня, и удержать многотысячные трудовые коллективы", - резюмировали металлурги.

Напомним, ранее работу полностью или частично прекратили также ГМК группы "Метинвест". Сейчас в Украине почти не осталось работающих ГМК, а производство упало на 75-85%.

Ранее о кризисе в секторе ГМК заявили ведущие экономисты Украины: они заявили, что экспорт металлопродукции критически упал, и в дальнейшем это будет критично давить на макроэкономическое состояние Украины, курсовую стабильность гривны и на уровень безработицы в стране.