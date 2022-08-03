"Північний ГЗК" просить підтримки у уряду

"До того ж, значними темпами зросла собівартість нашого товару та упали ціни. Так, критично підвищився залізничний тариф для руди на понад 140%, рента зросла на 160%, росте вартість енергоресурсів та імпортних матеріалів. Разом з тим, за останні кілька місяців ціни на ЗРС скоротилися більш ніж на третину, у порівнянні з цінами минулого року. Обмеженість у збуті та неконкурентність української ЗРС на світовому ринку призвели до того, що ПівнГЗК змушений був припинити видобуток руди та скоротити виробництво у липні до 18% від довоєнного рівня", - наголошується у листі.

На комбінаті підкреслили: наразі роблять усе можливе, щоб зберегти робочий колектив та виробничий потенціал, який буде вкрай потрібен Україні для відновлення після перемоги. Адже за результатами 2021 року комбінат сплатив понад 7,6 млрд грн податків та зборів та залучив в Україну понад $620 млн експортної виручки. Але галузь зараз гостро потребує заходів, які допоможуть їй цей потенціал зберегти.

"Для збереження виробничого потенціалу гірничо-добувного комплексу необхідно знизити вартість вантажних перевезень УЗ, тимчасово скасувати ренту на видобування руд заліза та екологічний податок за нетоксичні відходи гірничої промисловості, знизити вартість електроенергії та природного газу, а також розблокувати експорт української ЗРС через морські порти України, що дозволить відновити втрачені позиції на віддалених експортних ринках", - вказується у листі.

Такі кроки, переконані на комбінаті, дозволять наростити завантаженість виробничих потужностей, зберегти персонал та продовжити допомагати армії та постраждалим від війни.

Нагадаємо, раніше в ОП "Укрметалургпром" заявили, що ГМК України перебуває у найтяжчій кризі за увесь час незалежності, а втрата підприємств означатиме втрату 10% ВВП, 30% експортних надходжень та звільнення десятків тисяч працівників.

Раніше про кризу в металургійному секторі також попереджали економісти. Вони нагадали, що сектор ГМК забезпечує близько третини валютних надходжень до держбюджету і є одним з найбільших працедавців у країні, і зараз він як ніколи потребує підтримки від держави.