В Северной Македонии завершился первый тур выборов президента

В Северной Македонии закончился первый тур первых президентских выборов после переименования страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

За президенсткий пост и голоса граждан боролись три претендента - кандидат от правящей партии Стево Пендаровски, от националистической оппозиции - Гордана Силяновская-Давкова и Блерим Река - кандидат от двух партий этнических албанцев.

Напомним, 12 февраля, вступил в силу так называемый Преспинский договор об изменении названия Македонии на Северную Македонию. Это изменения в Конституцию страны и закон о введении этих изменений.