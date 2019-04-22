У Північній Македонії завершився перший тур виборів президента

Північної Македонії завершився перший тур перших президентських виборів після перейменування країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За президентський пост і голоси громадян боролися три претенденти - кандидат від правлячої партії Стево Пендаровскі, від націоналістичної опозиції - Гордана Силяновська-Давкова і Блер Рєка - кандидат від двох партій етнічних албанців.

Нагадаємо, 12 лютого, набув чинності так званий Преспинський договір про зміні назви Македонії на Північну Македонію. Це зміни в Конституцію країни і закон про введення цих змін.