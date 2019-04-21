В Северной Македонии проходят выборы президента

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По данным опроса лидером является Стево Пендаровски

В Северной Македонии проходят шестые президентские выборы со времени достижения независимости в 1991 году, а также первые президентские выборы с момента изменения названия страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается, что на президентский пост страны баллотируется 3 профессора университета - Стево Пендаровски является кандидатом от правящей партии, и, Ґордана Силяновска-Давкова представляет националистическую оппозицию, а Блерим Река является кандидатом от двух партий этнических албанцев.

В случае если президент не будет избран в первом туре, 5 мая должен состояться второй тур. Для признания второго тура действительным, необходимо, чтобы явка составляла менее 40% избирателей.

Последние опросы показывают, что за общего кандидата от македонской и албанской партии Пендаровского свои голоса готовы отдать 27% избирателей, за Силяновску-Давкову - 23%, а за Блерима Реку - 11%.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Греция и Северная Македония договорились о создании посольств. Греция и Северная Македония создадут посольства, которые заменят офисы зв'связи, которые действуют на сегодняшний момент.