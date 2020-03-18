У Північній Македонії ввели надзвичайний стан

Фото: Стево Пендаровскі (з відкритих джерел)

Надзвичайний стан в країні триватиме 30 днів

Президент Північної Македонії Стево Пендаровскі оголосив надзвичайний стан в країні через поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MIA.

Повідомляється, що надзвичайний стан в країні пролитися 30 днів.

"Тільки що я підписав рішення про проголошення надзвичайного стану на всій території країни. Вперше з оголошення нашої незалежності ми проголосили надзвичайний стан, це вказує на те, в якій складній ситуації (знаходиться) країна. Вибори повинні бути відкладено і призначено, коли з'явиться можливість", - заявив Пендаровскі.

Відзначимо, за даними МОЗ країни, в Північній Македонії інфіковані коронавірусом 35 осіб.

Нагадаємо, також парламент Молдови схвалив введення надзвичайного стану в країні через пандемію коронавірусу.

Крім того, з 17 березня надзвичайний стан через коронавірус введено в Придністров'ї. Даний режим запроваджено строком на 19 днів.