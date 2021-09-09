В Северной Македонии вспыхнул пожар в больнице: жертвами стали не менее 10 человек

В Северной Македонии вспыхнул сильный пожар в больнице, где лечили пациентов с COVID-19. В результате не менее 10 человек стали жертвами пожара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MRT.
Пожар в больнице, где лечили больных с коронавирусом, возник в северомакедонском городе Тетово. В результате пожара есть пострадавшие и погибшие.
Венко Филипче сообщил в Twitter, что жертвами пожара стали не менее 10 человек и это число может увеличиться.
"В Тетово произошла авария, унесшая несколько человеческих жизней. На данный момент подтверждено, что десять человек погибли в результате пожара, но это число может возрасти. Сегодня очень грустный день, выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям", - говорится в сообщении министра.