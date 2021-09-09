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У Північній Македонії спалахнула пожежа в лікарні: жертвами стали не менше 10 осіб

Автор: Наталья Скороход

У Північній Македонії спалахнув сильний пожежа у лікарні, де лікували пацієнтів з COVID-19. В результаті не менше 10 осіб стали жертвами пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MRT.

Пожежа в лікарні, де лікували хворих з коронавірусом, виникла в північномакедонському місті Тетово. В результаті пожежі є постраждалі та загиблі.

Венко Філіпче повідомив у Twitter, що жертвами пожежі стали не менше 10 осіб і це число може збільшитися.

"У Тетово сталася аварія, яка забрала кілька людських життів. На даний момент підтверджено, що десять людей загинули в результаті пожежі, але це число може зрости. Сьогодні дуже сумний день, висловлюю свої найглибші співчуття сім'ям", - йдеться в повідомленні міністра.

Нагадаємо, що у Києві горів студентський гуртожиток. Студенти не постраждали, але згоріли речі.

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Пожежа