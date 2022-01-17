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В Северной Македонии утвердили новое правительство

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Северная Македония, Понедельник 17 января 2022 11:22
В Северной Македонии утвердили новое правительство Фото: флаг Северной Македонии (facebook.com MFA North Macedonia)
Автор: Ольга Белей

Парламент Северной Македонии утвердил новый коалиционный Кабинет министров во главе с социал-демократами. Новым премьер-министром Северной Македонии стал 47-летний Димитар Ковачевски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

"Парламент Северной Македонии в воскресенье утвердил новый коалиционный кабинет во главе с социал-демократами, в котором две этнические албанские партии выступают в качестве младших партнеров", - пишет издание.

Новым премьер-министром Северной Македонии стал 47-летний Димитар Ковачевски. Он был заместителем министра финансов в предыдущем правительстве Зорана Заева.

Ковачевски сказал, что сосредоточится на преодолении экономической нестабильности, усугубляемой пандемией и резким ростом цен на энергоносители.

"Последствия пандемии и энергетического кризиса остаются серьезной проблемой для экономики… Правительство разработает план вмешательства для поддержки населения и экономики в преодолении последствий энергетического кризиса", - заявил навоизбранный премьер.

Как стало известно, 12 из 21 министерского поста в новом кабинете достались социал-демократам, а девять - младшим партнерам из числа этнических албанцев.

Ковачевски заявил, что активизирует переговоры с Болгарией, чтобы позволить Северной Македонии официально начать переговоры о вступлении в ЕС, но не будет вести переговоры по вопросам идентичности.

Напомним, 22 декабря премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев ушел в отставку. При этом местный парламент дал достаточное количество голосов для избрания нового главы правительства.

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