Премьер Северной Македонии ушел в отставку: кто возглавит правительство

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на Bloomberg .

Отметим, Заев обещал покинуть свой пост после того, как его социал-демократы проиграли местные выборы в националистической оппозиции. В итоге он поручил 47-летнему заместителю министра финансов Димитару Ковачевски занять пост премьер-министра и сформировать кабинет.

Примечательно, что Заеву удалось достичь исторического соглашения с Грецией о переименовании страны, что открыло Северной Македонии дверь в НАТО. При этом он не смог начать переговоры о вступлении в ЕС из-за позиции соседней Болгарии по спорам об истории, языке и правах меньшинств.

"Результаты последних выборов, хотя они и были местными, но в тот политический момент имели общенациональное политическое значение. Для моего народа и моей страны было бы безответственно и неоправданно, если бы я лично продолжал руководить правительством на евроатлантическом пути", - добавил Заев.

Димитар Ковачевски может получить мандат на формирование правительства от президента в ближайшие 10 дней, а новое правительство может быть утверждено в следующем месяце. Правящая коалиция контролирует 64 места в парламенте из 120.