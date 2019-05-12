У Північній Македонії сьогодні вступає на посаду новий президент

Фото: Стево Пендаровски (з відкритих джерел)

За результатами виборів Пендаровскі набрав 51,83% голосів виборців

В парламенті Республіки Північна Македонія сьогодні, 12 травня, відбудеться церемонія інавгурації президента країни Стево Пендаровського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Нова Македонія".

Як повідомляється, після церемонії інавгурації, яка пройде в парламенті, новообраний президент Стево Пендаровскі офіційно вступить на посаду.

У церемонії інавгурації візьмуть участь президенти Сербії Олександр Вучич, Болгарії - Румен Радев, Албанії - Ілір Мета, а також лідер частково визнаної Косово Хашим Тачі. З ними новий глава Північної Македонії проведе двосторонні зустрічі.

Нагадаємо, 6 травня Центрвиборчком Республіки Північна Македонія оголосив, що на виборах президента переміг кандидат від правлячої партії "Соціал-демократичний союз Македонії" Стево Пендаровскі.

Пендаровскі, згідно підрахунку майже 98% бюлетеней, набрав 51,83% голосів виборців, його суперниця від опозиційної правоконсервативної "ВМРО-ДПМНЕ" Гордана Силяновска-Давкова отримала 44,57% голосів.

Відзначимо, 12 лютого 2019 року набули чинності так званий Преспинский договір про зміні назви Македонії на Північну Македонію, зміни в Конституцію країни і закон про введення цих змін.