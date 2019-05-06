Президентом Северной Македонии избран Стево Пендаровски

Фото: Стево Пендаровски (из открытых источников)

В Избиркоме заявили, что волеизъявление прошло без серьезных нарушений

В Республике Северная Македония на выборах президента победил кандидат от правящей партии "Социал-демократический союз Македонии" Стево Пендаровски. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную избирательную комиссию страны.

Пендаровский, согласно подсчету 99% бюлетеней, набрал 52 процента голосов избирателей, его соперница от оппозиционной правоконсервативной "ВМРО-ДПМНЕ" Гордана Силяновска-Давкова получила 45% голосов.

Четыре процента бюллетеней признаны недействительными.

В Избиркоме Северной Македонии также сообщили, что в выборах приняло участие 46,7 процента избирателей.

Гордана Силяновска-Давкова признала победу своего оппонента Пендаровски и поблагодарила граждан республики за оказанную поддержку на выборах.

Глава Избиркома Оливер Деркоски отметил, что волеизъявление прошло без серьезных нарушений, а официальные результаты будут объявлены в понедельник.

Стево Пендаровски ранее занимал должность национального координатора по подготовке Македонии к членству в Североатлантическом альянсе.

Напомним, 12 февраля 2019 года вступили в силу так называемый Преспинский договор об изменении названия Македонии на Северную Македонию, изменения в Конституцию страны и закон о введении этих изменений.