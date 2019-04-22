В Северной Македонии завершился первый тур выборов президента

Фото: выборы в Македонии (aa.com.tr)

Это первые выборы в Северной Македонии после переименования страны

В Северной Македонии закончился первый тур первых президентских выборов после переименования страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

За президенсткий пост и голоса граждан боролись три претендента - кандидат от правящей партии Стево Пендаровски, от националистической оппозиции - Гордана Силяновская-Давкова и Блерим Река - кандидат от двух партий этнических албанцев.

Первые результаты президентских выборов в Северной Македонии показали, что прозападный кандидат Стево Пендаровски стоит на первом месте с 45 процентами голосов.

Его главный соперник, кандидат от оппозиции Гордана Силяновска-Давкова на втором месте с 41 процентом голосов. Предварительные результаты основаны на 57 процентах подсчитанных голосов.

Блерим Река занял третье место с 11,7 процентами подсчитанных голосов. Таким образом, Пендаровски и Сильяновска-Давкова продолжат борьбу во втором туре выборов 5 мая.

Напомним, 12 февраля, вступил в силу так называемый Преспинский договор об изменении названия Македонии на Северную Македонию. Это изменения в Конституцию страны и закон о введении этих изменений.