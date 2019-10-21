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В Северной Македонии объявили внеочередные выборы

Новости » Политика    21.10.2019 - 06:11
В Северной Македонии объявили внеочередные выборы
Фото: Зоран Заєв (facebook.com-zaevzoran)

Внеочередные выборы состоятся 12 апреля 2020 года

В Северной Македонии весной следующего года состоятся внеочередные парламентские выборы. Об этом на своей странице в Twitter заявил премьер-министр республики Зоран Заев.

По словам Заева, во время встречи с президентом Стево Пендаровски было принято решение, что внеочередные парламентские выборы в Северной Македонии состоятся 12 апреля 2020 года. Глава правительства подчеркнул, что парламентские выборы будут способствовать евроатлантической интеграции страны.

"Единодушная позиция всех лидеров заключается в том, что евроатлантическая интеграция является нашей целью. Было решено, что парламентские выборы пройдут 12 апреля 2020 года. Мы движемся по пути к демократии, которая объединяет европейские ценности, верховенство закона, человеческие свободы и права. Я надеюсь, что 12 апреля граждане примут мудрое решение", - написал он.

Кроме того, с 3 января в Северной Македонии начнет действовать временное правительство.

В Северной Македонии объявили внеочередные выборы

В Северной Македонии объявили внеочередные выборы

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз примет решение о вступлении Албании и Северной Македонии в блок 15 октября. Однако президент Франции Эммануэль Макрон заблокировал переговоры по вступлению стран в ЕС. Позицию Макрона частично поддержали Нидерланды и Дания.

Как писало РБК-Украина, французский президент заявил, что пока рано начинать переговоры о вступление Северной Македонии и Албании в ЕС. При этом Макрон признал, что страны достигли значительного прогресса в проведении внутренних реформ.

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