У Північній Македонії оголосили позачергові вибори

Фото: Зоран Заєв (facebook.com-zaevzoran)

Позачергові вибори відбудуться 12 квітня 2020 року

У Північній Македонії навесні наступного року відбудуться позачергові парламентські вибори. Про це на своїй сторінці у Twitter заявив прем'єр-міністр республіки Зоран Заєв.

За словами Заєва, під час зустрічі з президентом Стево Пендаровські було ухвалено рішення, що позачергові парламентські вибори у Північній Македонії відбудуться 12 квітня 2020 року. Очільник уряду наголосив, що парламентські вибори сприятимуть євроатлантичній інтеграції країни.

"Одностайна позиція всіх лідерів полягає в тому, що євроатлантична інтеграція є нашою метою. Було вирішено, що парламентські вибори пройдуть 12 квітня 2020 року. Ми рухаємося по шляху до демократії, яка об'єднує європейські цінності, верховенство закону, загальні людські свободи і права. Я сподіваюся, що 12 квітня громадяни приймуть мудре рішення", - написав він.

Крім того, з 3 січня у Північній Македонії почне діяти тимчасовий уряд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз прийме рішення про вступ Албанії та Північної Македонії до блоку 15 жовтня. Однак президент Франції Еммануель Макрон заблокував переговори щодо вступу країн до ЄС. Позицію Макрона частково підтримали Нідерланди і Данія.

Як писало РБК-Україна, французький президент заявив, що поки рано розпочинати переговори про вступ Північної Македонії та Албанії до ЄС. При цьому Макрон визнав, що країни досягли значного прогресу в проведенні внутрішніх реформ.