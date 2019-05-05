В Северной Македонии начался второй тур выборов президента

В Северной Македонии в воскресенье, 5 мая, начался второй тур президентских выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, 3480 избирательных участков открылись для голосования по всей стране в 07:00 по местному времени. Воспользоваться правом голоса на этих выборах могут 1,8 млн македонцев.

Отмечается, что участие во втором туре выборов в Македонии принимают Стево Пендаровський от правящего "Социал-демократического союза Македонии" и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" Гордана Силяновска-Давкова.

В первом туре Пендаровський получил 45% голосов, а за Силяновску-Давкову свой голос отдали 41% македонских избирателей.

По данным последних соцопросов, большинство голосов во втором туре выборов может получить представитель правящей силы Пендаровський.

Отметим, что это первые выборы в Северной Македонии после переименования страны.

Напомним, 22 апреля в Македонии состоялся первый тур президентских выборов. За президентский пост и голоса граждан боролись три претендента - кандидат от правящей партии Стево Пендаровский, от националистической оппозиции - Гордана Силяновска-Давкова и Блэр Река - кандидат от двух партий этнических албанцев.