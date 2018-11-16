В Северной Кореи освободили американского политзаключенного

Фото: флаги Северной Кореи (wikimedia.org)

Имя американца пока не известно

В Северной Кореи (КНДР) в качестве возможного жеста примирения освободили гражданина США, задержанного в прошлом месяце. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Как сообщает издание, имя американца пока не известно. Он был задержан в октябре при "незаконном" пересечении границы из Китая в КНДР.

Напомним, ранее сообщалось, что второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирован на январь 2019 года.

До этого Трамп и Ким Чен Ын подписали всеобъемлющее соглашение по итогам саммита в Сингапуре. По словам Трампа, данное соглашение станет критерием, на который США и Северная Корея будут ориентироваться в будущем. В то же время он подчеркнул, что рассчитывает на скорейший старт денуклеаризации Корейского полуострова. В свою очередь, Ким Чен Ын отметил, что этот документ приведет к серьезным изменениям.

Также ранее Ким Чен Ын заявлял, что заинтересован в работе с Трампом.