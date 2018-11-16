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У Північній Кореї звільнили американського політв'язня

Новини » Політика    16.11.2018 - 17:47
У Північній Кореї звільнили американського політв'язня
Фото: прапори Північної Кореї (wikimedia.org)

Ім'я американця поки не відомо

У Північній Кореї (КНДР) в якості можливого жесту примирення звільнили громадянина США, затриманого минулого місяця. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Як повідомляє видання, ім'я американця поки не відомо. Він був затриманий в жовтні через "незаконний" перетин кордону з Китаю в КНДР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що другий саміт президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина запланований на січень 2019 року.

До цього Трамп і Кім Чен Ин підписали всеосяжну угоду за підсумками саміту в Сінгапурі. За словами Трампа, ця угода стане критерієм, на який США і Північна Корея будуть орієнтуватися в майбутньому. У той же час він підкреслив, що розраховує на швидкий старт денуклеаризації Корейського півострова. У свою чергу, Кім Чен Ин зазначив, що цей документ призведе до серйозних змін.

Також раніше Кім Чен Ин заявляв, що зацікавлений у роботі з Трампом.

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