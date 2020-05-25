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В Северной Корее построили новую ракетную субмарину

Новости » Общество     25.05.2020 - 11:03
В Северной Корее построили новую ракетную субмарину

Подводная лодка может иметь водоизмещение 3 тыс. тонн

В Северной Корее на военных верфях построили новую ракетную субмарину. Новая ракетная подводная лодка вскоре может появиться на вооружении в составе Военно-морских сил.

Об этом сообщает Yonhap.

Как сообщается, новая неатомная ракетная субмарина построена на военных верфях в городе Синпхо на восточном побережье страны. Подводная лодка может иметь водоизмещение 3 тыс. тонн и вооружена тремя новыми баллистическими ракетами средней дальности Pukguksong-3. Во время испытаний в 2019 года она пролетела 450 км на высоте около 910 км.

Новая ракетная подлодка может войти в состав стратегических сил КНДР, арсенал которых составляют бомбардировщики и ракеты с ядерными боеголовками. Сейчас в состав ВМС КНДР входят 70 подводных лодок устаревших типов.

Напомним, Северная Корея провела успешные испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки.

Также ранее сообщалось, что Северная Корея провела запуски неопознанных ракет, выпустив два снаряда в сторону Японского моря.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины КНДРракеталодка
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