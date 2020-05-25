У Північній Кореї побудували нову ракетну субмарину

Фото: військова корабельня (en yna.co.kr)

Підводний човен може мати водотоннажність 3 тис. тонн

У Північній Кореї на військових корабельнях побудували нову ракетну субмарину. Новий ракетний підводний човен незабаром може з'явитися на озброєнні у складі Військово-морських сил.

Про це повідомляє Yonhap.

Як повідомляється, нова неатомна ракетна субмарина побудована на військових корабельнях в місті Сінпхо на східному узбережжі країни. Підводний човен може мати водотоннажність 3 тис. тонн і озброєний трьома новими балістичними ракетами середньої дальності Pukguksong-3. Під час випробувань у 2019 рокці вона пролетіла 450 км на висоті близько 910 км.

Новий ракетний підводний човен може увійти до складу стратегічних сил КНДР, арсенал яких зараз становлять бомбардувальники і ракети з ядерними боєголовками. Наразі до складу ВМС КНДР входять 70 підводних човнів застарілих типів.

Нагадаємо, Північна Корея провела успішні випробування надважкої багатозарядної пускової установки.

Також раніше повідомлялося, що Північна Корея провела запуски невпізнаних ракет, випустивши два снаряди в бік Японського моря.

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Автор: Андрій Козловський