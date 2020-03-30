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КНДР провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки

Новости » В мире     30.03.2020 - 10:13
КНДР провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки
Иллюстративное фото (kcna.kp)

Ранее в этом месяце КНДР провела 9 ракетных испытаний

Северная Корея провела успешные испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, испытания прошли успешно, в ближайшее время установку планируют поставить в воинские части. В рамках испытаний Пхеньян проверял тактико-технические характеристики пусковой установки.

Напомним, ранее сообщалось, что КНДР активизировала ракетные испытания в условиях пандемии коронавируса. Страна выпустила в океан две баллистические ракеты ближнего радиуса действия, что стало 8 и 9 запуском ракет в этом месяце.

Это самое большое количество ракет, когда-либо выпущенных Северной Кореей за один месяц, согласно подсчетам Шеа Коттона, старшего научного сотрудника Центра исследований проблем нераспространения им. Джеймса Мартина.

"В начале этого года мы видели такие частые испытания только в 2016 и 2017 годах, которые были огромными для ракетной программы Северной Кореи", - сказал он.

РБК-Украина писало, что Северная Корея в начале марта провела первые запуски ракет. По данным южнокорейской разведки, КНДР выпустила два снаряда в сторону Японского моря.

Страна тогда объяснила проведения ракетных испытаний необходимостью "защититься от ядерной угрозы со стороны Соединенных Штатов".

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