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В Северной Корее обнаружили секретную базу баллистических ракет

Новости » Происшествия    21.01.2019 - 21:48
В Северной Корее обнаружили секретную базу баллистических ракет
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

База является одним из 20 незаявленных правительством КНДР ракетных мест

Секретную базу баллистических ракет обнаружили в Северной Корее. Об этом говорится в докладе Beyond Parallel, проекта, финансируемого Центром стратегических и международных исследований (CSIS), опубликованном в понедельник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как отмечается, база является одним из 20 незаявленных северокорейским правительством ракетных мест.

Согласно докладу, база, вероятно, не является частью переговоров по денуклеаризации между Соединенными Штатами и Северной Кореей, поскольку место не объявлено. Она, как сообщается, служит штабом для ракетной бригады Nodong стратегических сил.

Напомним, накануне Bloomberg со ссылкой на сообщение профильных экспертов писал, что Северная Корея продолжает секретно развивать ядерные и ракетные программы вопреки заявлениям своего лидера Ким Чен Ына.

Позже в Пентагоне заявили, что КНДР, как и ранее, является угрозой для Соединенных Штатов Америки (США).

"В то время, когда существует новый возможный путь к миру с Северной Кореей, эта страна продолжает представлять исключительную угрозу для США", - говорится в докладе.

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