У Північній Кореї виявили таємну базу балістичних ракет

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База є одним із 20 незаявлених урядом КНДР ракетних місць

Таємну базу балістичних ракет виявили у Північній Кореї. Про це йдеться в доповіді Beyond Parallel, проекту, що фінансується Центром стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), опублікованій у понеділок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як зазначається, база є одним із 20 незаявлених північнокорейським урядом ракетних місць.

Згідно з доповіддю, база, ймовірно, не є частиною переговорів щодо денуклеаризації між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, оскільки місце не оголошене. Вона, як повідомляється, служить штабом для ракетної бригади Nodong стратегічних сил.

Нагадаємо, напередодні Bloomberg з посиланням на повідомлення профільних експертів писав, що Північна Корея продовжує секретно розвивати ядерні та ракетні програми всупереч заявам свого лідера Кім Чен Ина.

Пізніше у Пентагоні заявили, що КНДР, як і раніше, є загрозою для Сполучених Штатів Америки (США).

"В той час, як існує новий можливий шлях до миру з Північною Кореєю, ця країна продовжує представляти виняткову загрозу для США", - йдеться в доповіді.