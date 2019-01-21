ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Північній Кореї виявили таємну базу балістичних ракет

Новини » Надзвичайні події    21.01.2019 - 21:48
У Північній Кореї виявили таємну базу балістичних ракет
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

База є одним із 20 незаявлених урядом КНДР ракетних місць

Таємну базу балістичних ракет виявили у Північній Кореї. Про це йдеться в доповіді Beyond Parallel, проекту, що фінансується Центром стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), опублікованій у понеділок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як зазначається, база є одним із 20 незаявлених північнокорейським урядом ракетних місць.

Згідно з доповіддю, база, ймовірно, не є частиною переговорів щодо денуклеаризації між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, оскільки місце не оголошене. Вона, як повідомляється, служить штабом для ракетної бригади Nodong стратегічних сил.

Нагадаємо, напередодні Bloomberg з посиланням на повідомлення профільних експертів писав, що Північна Корея продовжує секретно розвивати ядерні та ракетні програми всупереч заявам свого лідера Кім Чен Ина. 

Пізніше у Пентагоні заявили, що КНДР, як і раніше, є загрозою для Сполучених Штатів Америки (США).

"В той час, як існує новий можливий шлях до миру з Північною Кореєю, ця країна продовжує представляти виняткову загрозу для США", - йдеться в доповіді.

У Пентагоні заявили про випробування в РФ нової системи ПРО Росія досі не виконала зобов'язання ракетного договору, - держдеп США
Новини України КНДРракета
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся