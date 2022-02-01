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В Северной Каролине горит завод. Есть угроза взрыва

Автор: Анастасия Рокитна

В Северной Каролине (США) произошел пожар на заводе. Власти рекомендовали эвакуировать людей в радиусе примерно одного километра от очага из-за угрозы взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение властей.

По их данным, план эвакуации рассчитан на двое суток. В зоне эвакуации проживают около 6,5 тысяч человек.

Здание завода обрушилось, пожарные прервали тушение огня из-за большого количества нитрата аммония на предприятии. Информация о причине произошедшего и пострадавших пока не приводится.

Напомним, в январе на химическом заводе в США произошел масштабный пожар.

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ПожарСоединенные Штаты Америки