У Північній Кароліні горить завод. Є загроза вибуху

У Північній Кароліні (США) сталася пожежа на заводі. Влада рекомендувала евакуювати людей в радіусі приблизно одного кілометра від вогнища через загрозу вибуху.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення влади.
За їхніми даними, план евакуації розрахований на дві доби. У зоні евакуації проживають близько 6,5 тисяч осіб.
Будівля заводу обвалилась, пожежники перервали гасіння вогню через велику кількість нітрату амонію на підприємстві. Інформація про причину події і постраждалих поки не наводиться.
Нагадаємо, в січні на хімічному заводі в США сталася масштабна пожежа.