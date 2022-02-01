RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Північній Кароліні горить завод. Є загроза вибуху

Автор: Анастасія Рокитна

У Північній Кароліні (США) сталася пожежа на заводі. Влада рекомендувала евакуювати людей в радіусі приблизно одного кілометра від вогнища через загрозу вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення влади.

За їхніми даними, план евакуації розрахований на дві доби. У зоні евакуації проживають близько 6,5 тисяч осіб.

Будівля заводу обвалилась, пожежники перервали гасіння вогню через велику кількість нітрату амонію на підприємстві. Інформація про причину події і постраждалих поки не наводиться.

Нагадаємо, в січні на хімічному заводі в США сталася масштабна пожежа.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПожежаСполучені Штати Америки