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В Северной Каролине бушует торнадо, есть погибшие и пострадавшие

Автор: Андрей Козловский

Сегодня американский штат Северная Каролина всколыхнуло торнадо. В результате непогоды уже погибли по меньшей мере трое человек и еще 10 получили травмы.

Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, торнадо ударило по округу Барнсвик после полуночи. Оно привело к тому, что тысячи людей остались без света, а десятки домов были разрушены. Сейчас спасатели продолжают искать людей, застрявших под завалами.

"Я еще никогда не видел такого. Много разрушений. Это будет долгий процесс по восстановлению города", - заявил шериф округа Джон Инграм.

Он также попросил людей избегать этого района, пока бригады расчищают улицы и ищут жертв.

Фото: последствия торнадо (twitter.com tanner barth)

Напомним, в турецкой провинции Измир в ночь на 12 февраля из-за шквального ветра и смерча пострадали по меньшей мере 16 человек. Повреждения получили десятки зданий, сооружений и транспорт.

Кроме того, РБК-Украина писало, что на Китай обрушился мощный ураган. Стихия обрушилась на провинцию Ляонин, в результате которой 190 человек получили ранения и шесть человек погибли.

Также на Грецию из-за циклона обрушились сильные снегопады, морозы и сильный ветер. Северные и центральные районы страны покрыты снегом.

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