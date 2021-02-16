В Северной Каролине бушует торнадо, есть погибшие и пострадавшие

Как сообщается, торнадо ударило по округу Барнсвик после полуночи. Оно привело к тому, что тысячи людей остались без света, а десятки домов были разрушены. Сейчас спасатели продолжают искать людей, застрявших под завалами.

"Я еще никогда не видел такого. Много разрушений. Это будет долгий процесс по восстановлению города", - заявил шериф округа Джон Инграм.

Он также попросил людей избегать этого района, пока бригады расчищают улицы и ищут жертв.

Фото: последствия торнадо (twitter.com tanner barth)